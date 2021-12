Roma, infortunio El Shaarawy: lesione al polpaccio destro

Il giocatore dovrà fermarsi almeno due settimane e rischia di tornare solo dopo la sosta natalizia come Pellegrini

Piove sul bagnato nella Roma. Dopo l'infortunio di Lorenzo Pellegrini, arriva anche la brutta notizia sulle condizioni di El Shaarawy. Il giocatore si è sottoposto oggi agli accertamenti dopo il problema al polpaccio destro ed è stata riscontrata una lesione di primo grado. Il problema fisico lo terrà fuori un tempo previsto tra le due e le tre settimane. Le sue condizioni resteranno sotto osservazione, ma non è da escludere che il giocatore possa rivedere il campo direttamente dopo la sosta natalizia. Oggi a Trigoria è stato sottoposto alle prime terapie del caso. Una brutta perdita per la Roma e per Mourinho. Nel nuovo ruolo da esterno sinistro il Faraone era diventato un insostituibile. Adesso dovrà lasciare il posto a Vina, che sarà chiamato di nuovo agli straordinari.