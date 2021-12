Roma, Scalera dice addio dopo meno di un anno

L'ormai ex capo delle relazioni istituzionali del club giallorosso era stato scelto dai Friedkin per curare in particolare la questione stadio

Stefano Scalera non è più alla Roma. Da poco meno di un anno era diventato l'uomo di riferimento dei Friedkin per quanto riguarda le relazioni istituzionali, in particolar modo per la questione stadio. Entrato in carica ufficialmente dal primo gennaio 2021, l'ex vice capo Gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - come riporta 'Dagospia' - lascia quindi il club giallorosso, di cui è anche tifoso. In questi mesi la proprietà sta trovando non poche difficoltà - dopo il naufragio definitivo del precedente - nell'avviare un nuovo progetto per lo Stadio della Roma, che resta quindi una situazione da analizzare e valutare con attenzione. Nel frattempo, è stato deciso di separare le strade con Scalera - ormai ex Head of Government Affairs -, che potrebbe tornare al 'suo' Ministero.