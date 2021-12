Trigoria, Roma al lavoro per l’Inter: solo terapie per El Shaarawy

Giallorossi già al lavoro dopo la sconfitta di Bologna

La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per il primo allenamento in vista di Roma-Inter. La sconfitta di Bologna ha lasciato in eredità anche le assenze di Karsdorp, Abraham (squalificati con i nerazzurri) e El Shaarawy. Il Faraone, fermato da un fastidio al polpaccio destro, ha svolto solo terapie insieme a Pellegrini, altro infortunato out fino a gennaio. Per il resto del gruppo solita divisione post-match: campo per chi non ha giocato, palestra per chi è entrato al Dall'Ara.