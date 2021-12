Roma, già 5.000 biglietti in tre ore per la Juventus. In 40.000 con lo Spezia

Oggi si è aperta la vendita libera per il match di gennaio con i bianconeri. In 40.000 per lo Spezia, per Roma-Inter restano 1500 tagliandi per gli ospiti

Redazione

Dicembre sarà un mese pieno di impegni per la Roma, che avrà al suo fianco i propri tifosi. I numeri continuano a essere importanti dopo i 37.000 con lo Zorya e i quasi 47 di domenica scorsa col Torino. Sabato contro l'Inter, l'Olimpico giallorosso è già sold-out mentre restano a disposizione ancora 1500 biglietti per i tifosi nerazzurri. Oggi è partita anche la vendita libera per Roma-Juventus, in programma nel weekend dell'8 e 9 gennaio 2022 (ancora non è stata ufficializzata la data precisa): già 5.000 tagliandi staccati in circa tre ore, che con gli abbonati portano a 30.000 le presenze a più di un mese di distanza, ma il dato continua ad aumentare in queste ore. Il 12 dicembre la squadra di Mourinho riceverà invece lo Spezia, per cui ad ora sono 40.000 i tifosi presenti. Per Roma-Sampdoria di mercoledì 22 dicembre, invece, al momento saranno 42.000 i sostenitori giallorossi all'Olimpico.