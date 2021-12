Giudice sportivo, a Zaniolo 2 mila euro di multa. Abraham gioco scorretto

È arrivato il comunicato del Giudice sportivo in merito alla 15esima giornata di Serie A

Il giudice sportivo ha emesso il comunicato circa alcuni comportamenti scorretti durante Bologna-Roma: Nicolò Zaniolo è stato ammonito e inoltre dovrà pagare 2.000 euro di multa per aver simulato di essere stato sottoposto ad un intervento falloso in area di rigore avversaria. Tammy Abraham e Rick Karsdorp sono ammoniti rispettivamente per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario in campo" e per "comportamento non regolamentare in campo".