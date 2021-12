E adesso l’Inter fa tanta paura

Come il Galata morente dei Musei Capitolini, pure la Roma è quasi accasciata e con gli occhi rivolti verso il basso

La partita di Bologna ha restituito l’immagine di una squadra rotolata ormai tra le difficoltà o, peggio ancora, costretta a specchiarsi nei propri limiti strutturali scrive Stefano Carina sul Messaggero. E adesso. E adesso, sabato pomeriggio, all’Olimpico planerà l’Inter campione d’Italia quella di Lautaro Martinez e Dzeko. La Roma indosserà non certo i vestiti di gala, che qua Mourinho dovrà misurarsi prima con delle invero drammatiche assenze e poi con i nerazzurri di Inzaghi. D’altronde la partita di ieri sera non solo ha appesantito i giallorossi del disagio della sconfitta tra l’altro la sesta in 15 turni di Serie A ma ha anche sottratto all’allenatore la possibilità di disporre di altri tre giocatori di un certo spessore. Abraham e Karsdorp erano diffidati e hanno pensato benone di lasciarsi ammonire dall’arbitro, signor Pairetto Luca di Nichelino, Torino; mentre El Shaarawy ha dovuto abbandonare il campo dopo 52 minuti per un problema al polpaccio destro. Logico che rischi di mancare la gara di sabato, effigurati. Così, per forza, Mourinho dovrà cercare sul fondo del proprio baule di talento ed esperienza la formula migliore per consentire alla Roma di almeno non perdere. La battaglia sarà paurosamente dura. Serviranno taluni quintali di buon calcio, una accresciuta effervescenza fisica e soprattutto: niente panico né isterie.