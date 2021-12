Inter, Inzaghi recupera de Vrij per la Roma: oggi in gruppo nell’allenamento

L’Inter si prepara per la trasferta con la Roma. Questa mattina al Centro Sportivo Suning i nerazzurri si sono ritrovati per l’allenamento in vista del match di sabato con i giallorossi. Buone notizie dall’infermeria per Simone...

Redazione

L'Inter si prepara per la trasferta con la Roma. Questa mattina al Centro Sportivo Suning i nerazzurri si sono ritrovati per l'allenamento in vista del match di sabato con i giallorossi. Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi, che ha ritrovato in gruppo Stefan de Vrij, out fino a ieri per infortunio. L'olandese si candida dunque per una maglia da titolare. Domani la rifinitura e alle 12.45 la conferenza stampa del tecnico.