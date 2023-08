Roma, il sogno Lukaku è realtà. Il belga domani nella Capitale. Escluse lesioni per Dybala

Romelu Lukaku , salvo clamorose sorprese, è pronto a vestire la maglia giallorossa . La trattativa sia con il Chelsea , che con il giocatore, può definirsi conclusa e già nella giornata di domani dovrebbe sbarcare a Roma . Durante la giornata, una grande accelerata era stata data dall'arrivo sia del belga che della Ceo giallorossa, Lina Souloukou , in quel di Londra . L'attesa dei tifosi e di José Mourinho è finalmente finita . Si tratta di un grande colpo di mercato che rinforzerà il reparto offensivo della squadra dello Special One. Oltre all'arrivo di Lukaku, altre voci di mercato riguardo il capitolo portiere. Rui Patricio non garantisce sicurezza e allora Lloris sarebbe stato proposto a Tiago Pinto che, però, insieme alla dirigenza avrebbe già declinato la proposta . Per il dopo Ibanez , invece, si è fatto il nome di Sarr del Chelsea. Visti i buoni rapporto con il club inglese, non sono escluse novità negli ultimi giorni.

Nessuna lesione per Dybala, Zalewski ok per il Milan

È chiaro che la testa dei tifosi è rivolta all’esito della trattativa per Lukaku. Anche un ex allenatore giallorosso, come Eusebio Di Francesco, si è espresso sul potenziale arrivo del bomber belga. C’è da pensare, però, anche al campionato. La Roma è partita male e venerdì, all’Olimpico, arriva un Milanin gran forma. La squadra di Mourinho, che fuori casa ha un andamento da incubo, cercherà di sfruttare della spinta dei tifosi per agguantare i primi 3 punti della stagione. Paulo Dybala, uscito malconcio dalla sfida con il Verona, non dovrebbe prendere parte alla gara ma, dopo le opportune analisi di routine, è stato esclusa la lesione. Per Zalewski, invece, non dovrebbero esserci problemi e sarà a disposizione di Mourinho. Il terzino polacco oggi si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. La Roma Primavera, intanto, dopo la vittoria in Supercoppa, ha conquistato i primi tre punti del campionato battendo 1-0 la Fiorentina.