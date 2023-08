Lukaku domani alle 17 a Ciampino: sarà sull’aereo pilotato da Friedkin

Ci siamo. Una telenovela infinita, una trattativa lunghissima sta per giungere alla conclusione. Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi verso la Roma e già nella giornata di domani riceverà l'abbraccio collettivo dei tifosi giallorossi. In attesa delle ultime formalità, legate alle visite mediche e alla firma sul contratto, l 'attaccante sbarcherà a Ciampino alle ore 17. A guidare l'aereo sarà il presidente della Roma Dan Friedkin in persona, così come successo con Paulo Dybala lo scorso anno. La proprietà statunitense è salita in cattedra in questa trattativa, esponendosi notevolmente. Ora la dirigenza giallorossa, dopo aver portato a casa un colpo di questo calibro, si aspetta da Mourinho e dalla sua squadra un definitivo salto di qualità. La Champions non deve essere più solo una speranza, ma un obiettivo concreto.