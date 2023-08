Mercato Roma, Lukaku LIVE: è il giorno della chiusura. Romelu raggiunge Londra

Oggi giornata decisiva per il futuro di Romelu Lukaku. I club si riuniranno in queste ore per definire i dettagli finali dell'accordo. Come anticipato già da ieri, resta il nodo ingaggio, questione che dovrà essere sciolta per forza. Il belga ha però già accettato la decurtazione dello stipendio, come con l'Inter lo scorso anno. L'operazione è quella di un prestito secco a 5 milioni più bonus. Lo stipendio che i giallorossi saranno disposti a pagare all'attaccante è di circa 7,5 milioni.