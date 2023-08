Roma, fuori casa è un disastro: nel 2023 solo due vittorie in 12 partite

Un mal di trasferta che sembra non passare più. I numeri in campionato della Roma di Mourinho fuori dall'Olimpico nel 2023 sono allarmanti. Dall’8 gennaio al 26 agosto, quasi 300 giorni. In tutto 12 gare lontano dall’Olimpico. Lo score è desolante: 2 vittorie (l’ultima a Torino addirittura l’8 aprile scorso) , 4 pareggi e ben 6 sconfitte. Una media punti da 0,8, da retrocessione quindi. Peraltro in trasferta la Roma in questo 2023 ha affrontato solo due big: Napoli e Atalanta, ottenendo due ko.