Di Francesco: “Lukaku farà la differenza. La Roma non meritava di perdere a Verona”

Eusebio Di Francesco, attualmente allenatore del Frosinone, ha rilasciato questa mattina un'intervista ai microfoni di Rai Radio 1. L'ex giallorosso (sia come tecnico che come giocatore) è appena reduce da un'incredibile vittoria in Campionato contro l'Atalanta e ha deciso di toccare alcuni temi relativi ai giallorossi, in particolare sul probabile arrivo di Lukaku e sull'avvio di stagione della squadra di Mourinho.