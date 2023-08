Mercato Roma, non solo Lukaku: con il Chelsea si tratta anche per Sarr

Il difensore mancino interessa a Pinto e potrebbe arrivare per meno di 6 milioni. La trattativa è slegata da quella per Lukaku

Londra continua ad essere il quartier generale del mercato della Roma. Come riportato da Calciomercato.com, Lukaku potrebbe non essere l'unico colpo in arrivo dalla capitale britannica. I giallorossi infatti starebbero trattando con il Chelsea anche Malang Sarr, tornato a Stamford Bridge dopo il prestito al Monaco. Il francese classe '99 (può giocare sia terzino sinistro che centrale) non rientra nei piani di Pochettino e potrebbe partire a titolo definitivo per meno di 6 milioni.