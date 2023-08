Trigoria, Roma in campo per preparare la sfida con il Milan: out Dybala. C’è Zalewski

Il polacco è rientrato dopo la forte contusione allo sterno rimediata nel match del Bentegodi. Nessuna lesione per l'argentino che rimane però in dubbio per venerdì

Due giorni dopo la cocente sconfitta esterna contro il Verona, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro il Milan (a punteggio pieno dopo due giornate). La squadra è stata divisa in due gruppi: in campo chi ha giocato meno al Bentegodi, scarico invece per tutti gli altri. Mourinho ritrova Nicola Zalewski, uscito malconcio dalla sfida con i gialloblù a causa di uno scontro con Duda dopo il quale ha riportato una forte contusione a sterno e stomaco. Assente invece Paulo Dybala che questa mattina ha svolto i primi esami dopo il fastidio all'adduttore accusato nell'ultimo match. Per l'argentino non è stata evidenziata alcuna lesione ma la sua presenza all'Olimpico contro i rossoneri (venerdì alle 20:45) rimane in dubbio.