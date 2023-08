Milan, lavoro aerobico e sfida alla Primavera in vista della Roma

La Roma, dopo aver raccolto un solo punto in due giornate di campionato, è chiamata ad una reazione d'orgoglio nel difficile match contro il Milan. La partita è in programma all'Olimpico venerdì alle 20:45. La squadra di Pioli sta viaggiando su ritmi molto alti, viste le due vittorie consecutive contro Torino e Bologna. I rossoneri, nella giornata di oggi, sono tornati ad allenarsi a Milanello, svolgendo prima del lavoro in palestra e poi con alcune esercitazioni tecniche. Per chi non ha giocato contro i granata, c'è stata anche occasione di disputare una partita con i ragazzi della Primavera.