Roma, c’è anche Kocku a centrocampo. Ritiro, Mourinho pensa a Riscone

Il centrocampista turco piace a Pinto e potrebbe affiancare Xhaka. Il tecnico portoghese prepara l'estate e fa i conti con gli esuberi. Totti a Mosca parla della maglia numero 10

Redazione

L'estate comincia a farsi calda, e si fa caldo anche il mercato della Roma. Mentre la trattativa per Xhaka resta in standby, si alzano di nuovo le quotazioni per Orkun Kokcu. Il centrocampista del Feyenoord è da tempo seguito da Tiago Pinto, che cerca un giovane di talento da affiancare allo svizzero dei Gunners. Un altro turco che piace è Çelik: per il terzino destro il Lille chiede 20 milioni, cifra spropositata per le casse giallorosse, ma Pinto potrebbe pensare di cedere in contropartita uno tra Perez e Diawara. Torna invece in primo piano il nome di Juan Mata: il trequartista spagnolo dovrà decidere se accettare la proposta di rinnovo dello United oppure se valutare le offerte di Valencia e soprattutto Roma. Sembra allontanarsi invece Sardar Azmoun: per il centravanti iraniano lo Zenit sta infatti preparando un sostanzioso rinnovo di contratto. Si cerca anche un colpo tra i pali: Rui Patricio è il primo obiettivo. Fuzato, che nel frattempo ha celebrato il suo matrimonio, resterà a Trigoria in qualità di secondo.

Mourinho sceglie Riscone. Il nodo esuberi

Nel frattempo i Friedkin studiano la prima estate targata José Mourinho. Il tecnico portoghese, che proprio oggi è intervenuto sulla sfortunata vicenda del suo ex giocatore Christian Eriksen, avrebbe chiesto alla presidenza di effettuare la seconda parte del ritiro estivo a Riscone: una location gradita, già scelta ai tempi dell'Inter del Triplete. Lì Mourinho dovrà fare i conti col rientro dei numerosi giocatori in prestito: tra tutti, Florenzi, Under, Olsen e Justin Kluivert. L'attaccante olandese piace allo Special One, ma il suo ingaggio di 2 milioni a stagione potrebbe spingere Pinto a trovargli una nuova sistemazione. Per il direttore sportivo, d'altronde, resta una priorità il piazzamento degli esuberi, che attualmente costano alle casse del club circa 70 milioni.

La Primavera vince e aggancia il 4° posto. Totti a Mosca

Nel frattempo la Primavera regala alla Roma una bella soddisfazione. I ragazzi di De Rossisi sono imposti per 2-0 contro il Milan, tornando al quarto posto sopra l'Atalanta. Una vittoria meritata, come ha sottolineato il mister. A segno Zalewski e Tall: quest'ultimo ha rilasciato una bella intervista a Roma Tv, recitando la celebre frase di Renato Rascel "La Roma non si discute, si ama". A proposito di grandi romanisti, martedì 15 giugno Alberto Sordi avrebbe compiuto 101 anni: per l'occasione si inaugurerà un murale a lui dedicato nel quartiere Garbatella, finanziato dal club giallorosso. Prosegue invece il tour europeo di Francesco Totti: l'ex capitano della Roma è arrivato a Mosca, e ha interpellato i tifosi su Instagram in merito alle bellezze della capitale russa da non perdere. Intervistato da 'KP', Totti ha rilasciato una dichiarazione sulla maglia giallorossa numero 10: "Se qualcuno alla Roma l'ha già meritata? Non lo decido io ma prima o poi qualcuno la prenderà, qualcuno arriverà. Qualcuno lo sceglierà"

Alessandro Pilosu