Primavera, la Roma torna al 4° posto: 2-0 al Milan. A segno Zalewski e Tall

I ragazzi di Alberto De Rossi ritrovano la vittoria

Alle 15:00 scendono in campo Roma e Milan al Di Bartolomei. Nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato Primavera , i giallorossi trovano tre punti preziosi per la rincorsa al podio, imponendosi con un secco 2-0 contro i rossoneri. I ragazzi di Alberto De Rossi erano reduci da una sconfitta col Sassuolo e un pareggio con la Sampdoria . La Roma sorpassa in classifica l'Atalanta, che aveva conquistato i 3 punti contro l'Ascoli.

A pochi passi dalla porta Tall raccoglie il cross di Ciervo in area e in acrobazia, di testa, non riesce ad indirizzare il pallone in porta. Che occasione!

LA PARTITA - Succede tutto nel primo tempo. Il primo guizzo è della Roma a due minuti dal fischio d'inizio: Podgoreanu dalla sinistra cerca la testa di Tall in area. L'attaccante conclude di poco fuori, poi si alza la bandierina del guardalinee. Quindi comincia a prendere fiducia il Milan, con Di Gesù che cerca la conclusione da fuori area. Mastrantonio in tuffo riesce a bloccare il pallone. La prima vera occasione però arriva con Milanese al 18', che dal limite dell'area prova il tiro a giro di sinistro che finisce di pochissimo fuori. Al 27' potrebbe cambiare la partita: Brambilla cade a terra in area per un presunto fallo di Ndiaye e l'arbitro fischia calcio di rigore. Capone si incarica della battuta ma prima prende la traversa e poi il pallone finisce alto. Dieci minuti più tardi i ruoli si invertono, con la Roma che ottiene il penalty. Zalewski dal dischetto non sbaglia e realizza la rete del vantaggio. Il 2-0 arriva un minuto dopo, con il duo Podgoreanu-Tall che ci aveva provato per tutto il primo tempo, e che al 40' riescono a trovare finalmente il feeling giusto. Nel secondo tempo succede davvero poco. Il clima è afoso e la Roma prova a non disperdere le energie. La prima occasione è per il Milan, con Robak che prova il pallonetto su Mastrantonio, fuori dai pali. La sfera finisce di poco sopra la traversa. A metà ripresa i rossoneri sfiorano di nuovo il gol con Tonin: Mastrantonio devia il tiro che finisce prima sul palo e poi in calcio d'angolo. Da qui fino al termine della gara poche emozioni, con i giallorossi che mantengono il gioco e riescono a portare a casa i tre punti.