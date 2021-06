Kluivert, l’ingaggio lo separa da Mou

Il tecnico stima l'olandese di ritorno dal Lipsia, ma lo stipendio da 2 milioni spinge a cederlo

Justin Kluivert non resterà in Germania, ma tornerà a Roma dopo una stagione deludente con il Lipsia in cui ha totalizzato otto presenze da titolare e tre gol in Bundesliga. Bottino scarso, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, per pensare che i tedeschi investano su di lui versando i 13 milioni pattuiti con la Roma per il riscatto in un momento in cui l’esigenza principale è quella di sfoltire la rosa per arrivare a 21/22 effettivi.