Dall’Inghilterra: Roma interessata a Mata. Ma il rapporto con Mourinho…

Lo spagnolo deve prendere una decisione sul suo futuro e potrebbe restare a Old Trafford

La Roma ancora su Juan Mata. Queste sono le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra sul trequartista spagnolo. Che è chiamato a una grande decisione dopo che il Manchester United gli ha offerto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno anche se con una sostanziale riduzione dell'ingaggio con dei bonus comunque importanti. Come riporta 'The Sun', Solskjaer vorrebbe tenere Mata che in ogni caso è felice a Old Trafford nonostante le poche chance e gli interessi da parte di Valencia e Roma. In giallorosso ritroverebbe José Mourinho, con il quale al Chelsea non ha avuto affatto un buon rapporto.

Poi i due si sono ritrovati proprio a Manchester, ma le cose sono decisamente migliorate: “Nonostante la mia famiglia, i miei amici e molte altre persone fossero preoccupati per me, io ero determinato ad affrontare la situazione come ho sempre provato a fare: in maniera positiva. La prima conversazione tra me e Josè, che molti credevano sarebbe stata anche l’ultima, è stata normalissima. Non abbiamo fatto alcun commento sulle voci sul nostro rapporto e non abbiamo discusso il passato. Mi ha salutato normalmente, come prevedeva il nostro rapporto di lavoro. Perché andare a rivangare i tempi del Chelsea? Ho preferito far parlare il campo al posto mio”. Così Juan Mata ha scritto nella sua biografia, tutto confermato anche dal fatto che è stato uno dei pochi a salutare e ringraziare pubblicamente Mourinho dopo il suo addio ai Red Devils. Un rapporto senza dubbio migliorato, ma che non è detto sia diventato buono.