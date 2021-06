Roma, lo Zenit chiude per Azmoun: si lavora per il rinnovo di contratto

Sul giocatore, oltre ai giallorossi, ci sono anche Milan e Atalanta

C'è tanta attesa per la nuova Roma di Mourinho e intanto si lavora sul calciomercato. Negli ultimi giorni per l'attacco, in alternativa a Belotti, era apparso anche il nome diSardar Azmoun, calciatore dello Zenit in scadenza nel 2022. Come fa sapere Sportitalia, il club russo ha intenzione di proporre al classe '95 un rinnovo di contratto. Sul giocatore, oltre ai giallorossi, ci sono anche Milan e Atalanta.