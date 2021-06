Fuzato sposa la sua Amanda: ieri il rito civile con pochi intimi – FOTO

Evento speciale per il portiere brasiliano della Roma

Giorno speciale per Daniel Fuzato. Il portiere della Roma si è sposato nella giornata di ieri con la sua compagna, la brasiliana Amanda Gerbach. I due, entrambi nativi di San Paolo, hanno optato per il rito civile. Una cerimonia semplice ed elegante, immortalata da alcuni splendidi scatti che l'estremo difensore ha ricondiviso tramite le sue storie Instagram. Alla celebrazione erano presenti pochi intimi, vicini alla coppia. Una serenità familiare che dovrebbe proseguire nella Capitale, con Fuzato che con ogni probabilità nella prossima stagione resterà alla Roma, anche se non da titolare. Il club continua a sondare il mercato per un portiere di caratura internazionale: resta in pole Rui Patricio.