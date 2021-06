La scelta di Mou: ritiro a Riscone

La seconda parte della preparazione estiva potrebbe andare in scena tra i monti dell’Alto Adige

La Roma studia l’estate di José. Una decina di giorni a Trigoria, poi la partenza per una seconda parte di ritiro che potrebbe andare in scena tra i monti dell’Alto Adige. È questa l’ipotesi, come riporta Il Tempo, che la dirigenza giallorossa sta valutando negli ultimi giorni, per consentire a Mourinho di preparare la sua prima stagione nelle migliori condizioni possibili. Lo Special One ha instaurato un filo diretto con il Fulvio Bernardini, e tra le idee proposte dal tecnico c’è anche quella di svolgere una parte della preparazione estiva lontano dalla Capitale, per cementare il gruppo ed iniziare a conoscere da vicino i giocatori. Attualmente la location più quotata è Riscone di Brunico, che in passato ha già ospitato i giallorossi sia nei primi anni della gestione americana targata Pallotta che ai temi della Roma di Liedholm. Non sarebbe la prima volta neanche per Mourinho, legato a Riscone da un ricordo speciale: proprio in Val Pusteria infatti il portoghese ha iniziato la sua prima avventura in Italia alla guida dell’Inter, culminata con il Triplete.