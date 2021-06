Primavera, De Rossi: “Vittoria meritata, c’è stato spirito di sacrificio”

Le parole del mister giallorosso: "Alla fine, sono sicuro, non arriveremo secondi per un punto, ci servirà da monito per essere più attenti in futuro"

Due gol al Milan e tre punti a casa. La Roma ha ritrovato la vittoria dopo il periodo di magra delle ultime due gare contro Sassuolo e Sampdoria. Queste le parole di Alberto De Rossi a Roma Tv:

Una vittoria importante per arrivare al meglio alla fase finale. Il Milan fortunatamente ha sbagliato il rigore, siamo stati fortunati dopo tante volte in cui la fortuna ci ha girato le spalle. È una vittoria meritata, la squadra ha fatto quello che doveva fare.

La squadra si è adattata alle circostanze. Sì, c’è stato spirito di sacrificio, siamo arrivati un po’ con il fiato corto. Devo dire che tutti si sono sacrificati, è stata una bella soddisfazione per tutti.

Siete stati più concreti. Abbiamo gestito bene i momenti difficili, siamo stati bravi a palleggiare ed è una cosa che in genere non siamo capaci di fare, andiamo sempre a cento all’ora. La squadra ha capito che la situazione poteva peggiorare e, in certi momenti, abbiamo rallentato e portato a casa una bellissima vittoria.

La classifica? Il nostro obiettivo era arrivare nelle prime due posizione, abbiamo ancora qualche speranza però abbiamo buttato tanti punti. Alla fine, sono sicuro, non arriveremo secondi per un punto, ci servirà da monito per essere più attenti in futuro.