Totti torna in Russia e chiede aiuto ai tifosi: “Consigliatemi cosa vedere”

L'ex capitano giallorosso è arrivato a Mosca, dove già nel 2019 era stato accolto da un bagno di folla e aveva difeso un bambino sospeso a scuola per un taglio di capelli giudicato troppo eccentrico

Ritorno in Russia per Francesco Totti. Il capitano giallorosso prosegue il suo giro europeo e dopo la tappa di Amsterdam e l'apparizione a Roma per la cerimonia inaugurale di Euro 2020 è arrivato oggi a Mosca. Partito nella giornata di ieri, per lui subito uno scatto social con un messaggio ai tifosi. "Felice di tornare a Mosca, cosa mi consigliate di vedere?" la richiesta di Totti ai fan su Instagram. Una città che in realtà già conosce bene, visto il bagno di folla con cui era stato accolto nel 2019 in occasione della sua apparizione al "Football Heroes Award". In quella circostanza Totti prese a cuore anche la vicenda di Prokhorov Ilinykh, bambino sospeso dalla sua scuola per l'acconciatura simile a quella di Zlatan Ibrahimovic. Durissima, nella circostanza, la condanna di Francesco alle istituzioni scolastiche: Non mi sembra giusto quello che è successo, anzi è surreale. È ingiusto che una persona, per di più un bambino, sia perseguito perché segue il suo idolo, visto che non fa niente di male. Gli insegnanti dovrebbero riflettere".