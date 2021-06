Roma-Kokcu si può: numeri e caratteristiche del turco che piace a Pinto

Il centrocampista del Feyenoord è seguito con attenzione dal club: per prenderlo servono circa 12 milioni. La concorrenza, sia in Serie A che all'estero, non manca

Iacopo Erba

Qualità e duttilità al servizio della Roma. Con un pizzico di sfrontatezza. Orkun Kokcu non ha avuto modo di mettersi in mostra contro l'Italia con la sua Turchia, ma da tempo il suo profilo a Trigoria viene osservato con grande attenzione. E da qualche giorno le sue quotazioni sembrano essere in forte rialzo. Il centrocampista del Feyenoord non arriverebbe al posto di Xhaka, leader espressamente richiesto da Mourinho. Ma investire sui giovani resta una strada che i Friedkin e Tiago Pinto non hanno dimenticato di voler percorrere, specie per prospetti già da tempo calati nel palcoscenico internazionale.

La Roma segue Kokcu: ecco la del centrocampista del Feyenoord

Kokcu è un centrocampista polivalente, che può ricoprire più ruoli. Vent'anni, nato in Olanda da genitori turchi e cresciuto nella prestigiosa scuola calcistica del Groningen. Negli anni ha spesso mostrato giocate di grande qualità, abbinate ad un fisico non esattamente possente (è alto 1,75). Caratteristiche non proprio vicinissime al prototipo che ha in testa Mourinho per la sua mediana, ma a volte c'è chi merita un'eccezione (Sneijder docet). Mezzala sinistra nel 4-3-3, nel Feyenoord si esalta sia per le sue doti da incursore che per la predisposizione al tiro da fuori (calcia all'incirca due volte in media a partita). All'occorrenza può agire anche da mediano o da trequartista, ha un repertorio di giocate molto vasto e si esalta nella gestione del pallone durante le ripartenze. Piccola nota a margine: non ha un piede dominante. Un condensato di imprevedibilità che ha ben impressionato Tiago Pinto.

Roma, per Kokcu servono 12 milioni: piace anche al Milan e in Premier

La stagione complicata del Feyenoord non ha impedito a Kokcu di rendersi estremamente appetibile sul mercato. Trentuno presenze, 4 gol e 3 assist i suoi numeri stagionali, abbinati a una valutazione di circa 12-13 milioni. Un prezzo tutto sommato abbordabile che, oltre alle lusinghe della Roma, ha attirato anche quelle del Milan e di alcuni club di Premier League. Qualche settimana papà Halis, che gestisce gli interessi di Orkun e del fratello maggiore Ozan, era nella sede del club rossonero per sondare la fattibilità dell'operazione. Col passare dei giorni si sono fatte vive Arsenal e Tottenham, ma dall'Inghilterra assicurano che anche la Roma ha alzato il pressing arrivando a spaventare le concorrenti. D'altronde, nonostante Mou, i giovani di talento piacciono ancora a Trigoria. E Kokcu fa sicuramente parte della categoria.