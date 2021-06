Alberto Sordi, martedì un murale a 101 anni dalla sua nascita

L’attività rientra nei progetti messi a punto dal Club per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale

Martedì 15 giugno, nel 101° anniversario della nascita di Alberto Sordi, verrà inaugurato alla Garbatella un murale dedicato al grande artista. L’opera, voluta e sostenuta dal Club in collaborazione con ATER e con il patrocinio della Regione Lazio, sorgerà in via Ignazio Persico e sarà realizzata dallo street artist Lucamaleonte. Lo fa sapere la Roma attraverso un comunicato. Nella stessa giornata sarà apposta anche una targa in memoria di Alberto Sordi nello stabile in cui visse da bambino, precisamente in via Vector Fausto, 34. L’attività rientra nei progetti messi a punto dal Club e dalla propria Fondazione, Roma Cares, per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale che nei mesi scorsi hanno visto la realizzazione di murali dedicati a personaggi che hanno fatto la storia di Roma e dell’Italia come Gigi Proietti e Anna Magnani.