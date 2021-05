Roma a pezzi: con la Samp almeno nove assenti. Fonseca: “Ci vuole serietà”

Si fermano anche Perez e Diawara, Smalling rischia. I Friedkin preparano la rivoluzione totale, ma manca il sì di Sarri

C'è però intanto anche una partita di campionato da preparare, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri dopo una batosta come quella di Manchester. E soprattutto senza tantissimi infortunati: Spinazzola e Veretout hanno riportato delle lesioni muscolari, Pau Lopez una lussazione (si valuta l'operazione), ma saranno out anche Diawara (problemi al pube) e Carles Perez (risentimento al flessore). Una serie che si aggiunge ai vari Zaniolo, Pedro, El Shaarawy e Calafiori, con Smalling non al meglio e quindi a rischio. Paulo Fonseca ha presentato il match di 'Marassi' in conferenza stampa: "Fino all'inizio di marzo siamo stati quasi sempre terzi o quarti. Poi sono mancati giocatori importanti in una fase decisiva. Infortuni? Onestamente qualcosa ho con Spinazzola e Veretout, ma si erano allenati senza problemi giocando a Cagliari". Sul flop nella ripresa a Old Trafford: "Cambiare la strategia che aveva funzionato nel primo tempo non aveva senso". La stagione è ormai finita e non ha più stimoli: "Sono un professionista, amo il calcio e sono motivato. Non penso oltre la fine della stagione. Penso a essere serio, tutti noi dobbiamo pensare in questo modo e difendere la Roma con la stessa motivazione".