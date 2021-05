Femminile, Roma-Milan 0-0: tante occasioni, ma finisce a reti bianche

Tra un mese le due formazioni si affronteranno in finale di Coppa Italia

Roma-Milan è un antipasto di Coppa Italia. Le due formazioni oggi alle 15 si sono affrontate sul campo del Tre Fontane per la partita di campionato, ma tra un mese, il 30 maggio, dovranno rifarlo per la finale del trofeo nazionale. Finisce 0-0 nella Capitale, con le giallorosse che mostrano la propria crescita. Solo un punto quindi per la squadra di Betty Bavagnoli, che si trova quarta in classifica. Dopo l'eliminazione della Juventus dalle semifinali di Coppa Italia, le giallorosse hanno provato l'impresa anche contro le rossonere, che sono attualmente seconde in classifica e che venivano da tre vittorie consecutive.