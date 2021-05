Fonseca, quante pretendenti: contatti anche con Leeds e Nizza

L'allenatore portoghese piace a diversi club in Europa, in Italia come in Premier e non solo

Redazione

Cresce la lista di società interessate a Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese non sarà più alla Roma la prossima stagione, ormai non è un mistero. I Friedkin hanno puntato tutto su Maurizio Sarri al posto di Fonseca che in ogni caso è destinato a non rimanere fermo. Oltre al Crystal Palace e all'Arsenal di cui si era parlato nei giorni scorsi, e il Napoli, alla lista di possibili pretendenti se ne aggiungono altre due. Secondo l'esperto di mercato Gianluigi Longari, anche Nizza e Leeds avrebbero avanzato dei contatti con il tecnico portoghese. Gli inglesi, però, sono anche alle prese con il possibile rinnovo di Bielsa.