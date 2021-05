“Suarez parla come Totti”, il web protesta: scoppia la polemica sui social

L'articolo pubblicato su un quotidiano romano non è piaciuto a molti tifosi giallorossi

"Suarez crocifisso per l'esame di italiano. Ma parla come Totti": titola così un articolo pubblicato sull'edizione odierna de "Il Tempo", che affronta la vicenda legata al calciatore dell'Atletico Madrid inserendo come metro di paragone l'ex capitano della Roma. Un'ironia rivedibile, perché la presenza del numero dieci giallorosso nel pezzo è decisamente forzata: "(Suarez) Non ha fatto una figuraccia davanti agli estimatori [...]. Non avrebbe fatto un esame migliore - tanto per intenderci - un Francesco Totti dei bei tempi".