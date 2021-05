Calciomercato Roma: per la porta spunta Lafont

Il portiere francese è stato appena riscattato dal Nantes per 7,5 milioni

Sembra tutto pronto per l'ennesima rivoluzione in casa Roma, la prima targata Friedkin. Si partirà dall'allenatore (Sarri), poi si penserà al mercato. Tanti gli obiettivi, tra questi, riporta "La Gazzetta dello Sport", spunta Alban Lafont, il portiere classe '99 che il Nantes ha appena riscattato dalla Fiorentina per 7,5 milioni. Il francese non aveva convinto molto in Toscana, ma in Ligue 1 si è riscattato. Non è la prima scelta di Pinto, ma come Silvestri e Gollini è nell'elenco delle alternative a Musso.