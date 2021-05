Sassuolo, De Zerbi: “La Roma è a tre punti, possiamo fare qualcosa in più”

L'allenatore neroverde parla alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Ora siamo più maturi e più squadra, sappiamo leggere meglio le gare ma con l’Atalanta è una partita che fa sempre storia a sé"

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa. Il Sassuolo è a tre punti dalla Roma e la squadra crede nell'impresa del sorpasso al settimo posto: “I 52 punti in classifica sono tanti e mancano ancora cinque partite ma non è tempo di bilanci, quelli dopo l’ultima sfida contro la Lazio. Cercheremo di prendere il più possibile. Abbiamo la Roma a tre punti, è una squadra forte e rappresenta una piazza importante ma perché non pensare a fare qualcosa in più. Ora siamo più maturi e più squadra, sappiamo leggere meglio le gare ma con l’Atalanta è una partita che fa sempre storia a sé. E’ la bestia nera non solo nostra ma di tante altre squadre e se è seconda un motivo ci sarà. Noi giocheremo a viso aperto con le nostre armi e senza cambiare, credo che questa identità, mentalità e questa idea qualcosa ci abbia portato”.