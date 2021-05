Roma, gli infortuni: con la Samp out in 5. Da Veretout a Carles Perez, il punto

I giallorossi tornano da Manchester con 6 gol incassati e tanti infortunati

Oltre il danno, arriva anche la beffa. La Roma torna da Manchester con 6 gol incassati e tanti infortunati. Come afferma Sky Sport, oggi sono stati effettuati gli esami strumentali per le defezioni avute all'Old Trafford. Spinazzola ha evidenziato una lesione al flessore sinistro, Veretout invece al flessore destro. Per Pau Lopez si tratta di una lussazione della spalla sinistra e per lui si valuta l'operazione chirurgica, mentre Diawara ha riportato un sovraccarico pubico. Si ferma anche chi non ha giocato: Carles Perez ha un risentimento al flessore destro. Tutti e 5 i calciatori non saranno disponibili per la trasferta di Genova, dove domani sera la Roma affronta la Sampdoria. Proprio in conferenza stampa, Fonseca ha parlato degli infortuni di Spinazzola e Veretout: "Onestamente qualcosa ho sbagliato. Posso parlare di Spinazzola e Veretout, che hanno giocato la partita col Manchester. Veretout si è allenato durante la settimana, ha giocato contro il Cagliari: tutti i segnali erano positivi. Per Spinazzola lo stesso, non aveva problemi. Contro il Manchester avevamo bisogno di questi giocatori, era importante farli giocare".