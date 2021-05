Rifondazione Roma, ecco la lista di Pinto: 13 nomi, cinque vanno presi

Una rivoluzione totale, che non può che partire da Paulo Fonseca: i Friedkin avessero avuto una soluzione già in mano, avrebbero salutato in anticipo il portoghese

Il secondo tempo dell’Old Trafford ha riportato tutti con i piedi per terra, mettendo la Roma di fronte alla cruda realtà: c'è da cambiare tanto. Una rivoluzione totale, che non può che partire da Paulo Fonseca, scrive Gazzetta.it. Avessero avuto una soluzione già in mano, i Friedkin avrebbero salutato in anticipo il portoghese. Ecco perché la prossima settimana Tiago Pinto riprenderà i contatti con Ramadani, l'agente di Maurizio Sarri, che si deve però prima liberare dalla Juventus. Ci sarà, ovviamente, anche una rivoluzione della rosa. Pinto vuole 22 giocatori, due per ruolo, di cui 18 titolari e 4 tra baby e giovani di speranza. Con le valigie in mano ci sono Mirante, Bruno Peres e Juan Jesus, i cui contratti scadono a giugno e non saranno rinnovati. Ma si cercherà una soluzione anche con i vari Pastore, Fazio, Diawara, Santon, Perez e Lopez. E poi ci sono i rientri: Nzonzi, Florenzi, Olsen, Under e Kluivert. Pinto cercherà almeno 4-5 acquisti, in un "calcio sostenibile". In difesa piacciono Vestergaard (Southampton), Nunez (Bilbao), Erlic (Spezia) e Bonifazi (Udinese), mentre in mezzo i nomi seguiti sono quelli di Teun Koopmeiners (Az), Kocku (Feyenoord) e Nandez (Cagliari). Dovesse poi arrivare davvero Sarri, potrebbe essere fatto un sforzo per portare a casa Milik, ora al Marsiglia ma in estate vicinissimo alla Roma.