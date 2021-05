Fonseca: “Dobbiamo essere seri. Sbagliato qualcosa con Veretout e Spinazzola”

Il tecnico giallorosso prima della gara con la Sampdoria: "Mancanza di giocatori decisiva in questo momento della stagione"

Dopo il pesante 6-2 incassato a Manchester che ha pregiudicato il cammino in Europa League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domenica alle ore 20.45 è infatti in programma la partita contro la Sampdoria: Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentarla.

A gennaio la Roma era terza dopo la vittoria sulla Sampdoria. Quattro mesi dopo è settima: qual è il suo rimpianto più grande? Fino all'inizio di marzo siamo stati quasi sempre terzi o quarti. Da marzo non siamo andati bene, il perché è chiaro: sono mancati giocatori importanti in questa fase decisiva della stagione in cui avevamo tante partite. Questa mancanza è stata decisiva per questo momento.

Ci sono tanti modi per migliorare una squadra. Qual è il suo consiglio per rinforzare questa Roma? Io sono l'allenatore e sono focalizzato su queste partite fino al termine della stagione. Non devo dare consigli alla società, faccio solo il mio lavoro.

Pensa sia stato sbagliato qualcosa con Veretout, El Shaarawy e Spinazzola? Onestamente qualcosa ho sbagliato. Posso parlare di Spinazzola e Veretout, che hanno giocato la partita col Manchester. Veretout si è allenato durante la settimana, ha giocato contro il Cagliari: tutti i segnali erano positivi. Per Spinazzola lo stesso, non aveva problemi. Contro il Manchester avevamo bisogno di questi giocatori, era importante farli giocare. Con tutti i segnali positivi non ha senso dire di correre rischi contro il Manchester. Oggi avrei fatto lo stesso.

Ritiene che all'intervallo sia stato sbagliato qualcosa o ridirebbe le stesse cose alla squadra? Noi abbiamo visto il Manchester e preparato una strategia che ha funzionato nel primo tempo. Cambiare questa strategia non era una cosa sensata, dovevamo continuare con quella. Dopo è successo quel che è successo, all'intervallo abbiamo detto di continuare così perché stavamo facendo bene.

Dove si trovano gli stimoli per un finale di stagione senza obiettivi? Sono un professionista, amo il calcio e sono motivato. Non penso oltre la fine della stagione. Penso a essere serio e professionista, tutti noi dobbiamo pensare in questo modo, essere seri e professionisti e difendere la Roma con la stessa motivazione.

La Roma vale la posizione che occupa in campionato? I bilanci si fanno a fine stagione.

Fuzato ha possibilità di giocare? Sì, ha questa possibilità con l'infortunio di Pau Lopez. E' una possibilità per queste ultime gare.

A Manchester è mancata una lettura individuale e collettiva della partita? Non voglio tornare alla partita di Manchester, ora c'è la Sampdoria. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita.

Come affronterete questa partita? Abbiamo preparato la partita, i ragazzi li ho sentiti bene. Abbiamo molti problemi, non abbiamo molte soluzioni, ma entreremo in campo con una squadra forte e motivata per vincere.

Che partita si aspetta domani? Una gara difficile, la Sampdoria sta facendo un grande campionato, Ranieri un grande lavoro. Sono forti fisicamente, una squadra molto intensa. Sarà difficile.