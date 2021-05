Nazionale, da lunedì via ai vaccini per gli Azzurri convocabili all’Europeo

Nell'elenco dovrebbero essere presenti anche sei calciatori della Roma

Attenzione e sicurezza: dal Governo è arrivata l'autorizzazione ai vaccini per i calciatori della Nazionale, in modo da tutelare gli Azzurri di Mancini in vista di un Europeo ritenuto particolarmente a rischio perché itinerante. Da lunedì i giocatori si recheranno nei due hub vaccinali messi a disposizione dalla Federazione (lo Spallanzani a Roma e l'Humanitas a Milano) e qui riceveranno la prima dose. La priorità verrà riconosciuta solo ai calciatori, spiega "La Gazzetta dello Sport". Per la seduta vaccinale di lunedì il ct Mancini ha stilato un'apposita lista di 30-35 calciatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione per l'Europeo. Tra questi ci dovrebbero essere anche i romanisti Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola, El Shaarawy e Zaniolo.