Rifondazione Roma. Il futuro è Sarri: via tutti gli esuberi e si sogna Milik

I Friedkin hanno deciso: ora si cambia. Basta giocatori inutili ed ingaggi pesanti, Occhi su Koopmeiners, Kocku e Nunez. Si interverrà sullo staff medico: troppi k.o.

In 45 minuti la Roma ha rovinato un po’ tutto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Anche quel che di buono che aveva costruito quest’anno, con quel percorso da applausi in Europa League che aveva fatto passare in secondo piano anche l’inaccettabile figuraccia in Coppa Italia con lo Spezia e quel settimo posto in campionato (a -24 dalla vetta e -11 dalla zona-Champions) che immalinconisce anche solo a vederlo. Si sognava, a Trigoria e dintorni. Ed invece il secondo tempo dell’Old Trafford ha riportato un po’ tutti con i piedi per terra, mettendo la Roma di fronte alla cruda realtà: c’è da cambiare tanto e anche in profondità. Una rivoluzione totale, che non può che partire da Paulo Fonseca, il principale imputato della disfatta giallorossa (ieri era a Trigoria con Marco Abreu, il suo agente). Un allenatore che – strada facendo – ha perso la sua empatia con la squadra e l’ambiente e che ora avrà sostanzialmente il compito di portare la barca in porto con meno danni possibile. La prossima settimana Tiago Pinto riprenderà i contatti con Ramadani, l’agente di Maurizio Sarri, l’uomo individuato da un po’ di tempo per ricostruire la Roma del futuro. Sarri si deve prima liberare dalla Juventus, con cui ha un accordo che prevede un’opzione anche per la prossima stagione a 7 milioni di euro, a meno che i bianconeri non paghino prima una clausola da 2,5 milioni. Andrà così, poi Sarri potrà firmare per la Roma un biennale (con opzione per il terzo anno) a 4,5 milioni di euro (più bonus). A Sarri piacerebbe avere anche in dirigente di fiducia all’interno della struttura, un uomo di calcio che conosca bene il campionato italiano e tutto ciò che gli gira intorno. Ma non è detto che venga accontentato. La rivoluzione giallorossa dovrà poi passare inevitabilmente da una profonda revisione della rosa.