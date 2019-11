Roma, a casa tutti bene. Smalling: “Ho belle sensazioni”, Kluivert: “Sono felice”. E’ Zaniolo-mania

L’Italia ai piedi Nicolò Zaniolo. Con la doppietta all’Armenia il talento della Roma ha riportato i riflettori sulla sua 22. Prestazione dopo prestazione, il centrocampista giallorosso si sta ritagliando il titolo di miglior talento della nuova generazione azzurra.

ZANIOLO-MANIA – “Nicolò ha capito cosa fare per diventare grande”. Parole di Leonardo Bonucci, alle quali seguono quelle di un altro totem della storia azzurra, Tardelli: “E’ più forte di me, la Roma ci può contare”. Anche mamma Francesca se lo coccola e gongola: “Spero vinca il pallone d’oro”. E per l’ex ct dell’U21 Di Biagio, Zaniolo ha un futuro anche come prima punta: “Con la forza che ha può fare tutti i ruoli”. Claudio Ranieri però frena gli entusiasmi di chi lo paragona a Totti: “Non è il suo erede”. Tornato dalla Nazionale, ora è pronto a trascinare di nuovo la Roma. E con Kalinic infortunati, chissà che Fonseca non decida di renderlo a tutti gli effetti il vice-Dzeko.

A CASA TUTTI BENE – Nonostante la sconfitta nell’ultimo match con il Parma e la sosta, l’umore a Trigoria è rimasto alto. Smalling è ormai di casa al Bernadini e la sua avventura in giallorosso prosegue al meglio: “Con Fonseca va alla grande, è già riuscito a trasmetterci tante delle sue idee e speriamo di continuare ad apprendere e migliorare perché ho davvero delle belle sensazioni” ha detto ai canali del club. Anche da Kluivert arrivano vibrazioni positive: “Sono contento dei primi mesi di questa stagione. Mi sento bene con me stesso, sia dentro che fuori dal campo”.

VERSO IL BRESCIA – A Trigoria si continua a lavorare in vista della partita di domenica contro il Brescia, in programma alle 15 all’Olimpico. Fonseca ha riabbracciato uno dopo l’altro i nazionali di ritorno. Ultimo ad aggregarsi è stato Kolarov, che ha svolto lavoro di scarico. Ancora a parte invece Pastore e Veretout, ma le condizioni dei due non preoccupano. Per il resto del gruppo lavoro di atletica e tattica. Dopo l’allenamento, Fonseca e Pellegrini sono andati all’hotel Parco dei Principi per l’incontro tra arbitri e club. Al centro dell’evento il tema Var.