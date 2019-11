Kluivert convinto: “A Roma sto meglio. Euro2020 è il mio obiettivo”

L’esterno della Roma Justin Kluivert ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale olandese Voetbal International, esprimendosi sia riguardo i suoi obiettivi in Nazionale, ma analizzando anche l’inizio della stagione in giallorosso. Queste le sue parole:

Sull’inizio di stagione

“Sono contento dei primi mesi di questa stagione. Mi sento bene con me stesso, sia dentro che fuori dal campo. Se le cose vanno bene in campo, poi andranno meglio sicuramente anche fuori. A Roma gioco di più e mi sto ambientando meglio“.

Su Euro2020

“Ho sempre in testa la nazionale dei grandi, mi tengono in considerazione. Farò di tutto per conquistare il mio posto lì. La partecipazione all’Europeo è di certo un mio obiettivo. Manca ancora tanto, quindi ho abbastanza tempo di dimostrare di essere all’altezza. Se l’allenatore mi chiamerà, sarò pronto a dare il cento per cento“.