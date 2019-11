Tardelli promuove Zaniolo: “E’ più bravo di me! La Roma può contare su di lui”

L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo per parlare della sfida vinta dall’Italia contro l’Armenia e per commentare le prestazioni dei giovani di Mancini, quella Zaniolo su tutte. Queste le sue parole:

Serviva Mancini dopo lo sfacelo dei Mondiali…

“Ormai abbiamo accantonato lo sfacelo dei Mondiali. Sta facendo un ottimo lavoro, quello che serviva per riportare la Nazionale a buoni livelli. Non dico che saremo protagonisti o che dovremo puntare alla vittoria al prossimo Europeo ma credo che ci si possa giocare la possibilità di arrivare tra le prime quattro”.

Mancini assomiglia a Bearzot?

“Assolutamente sì. Alcuni che non giocavano con le loro squadre o passavano dei momenti di difficoltà, ad esempio Florenzi o Insigne, giocano in Nazionale. E’ così, Mancini ha un gruppo di cui si fida. Credo che abbia fiducia in qualche giocatori che si porta a prescindere comportandosi sia da allenatore che da selezionatore”.

Zaniolo è stato anche paragonato a lei…

“Noi siamo due giocatori assolutamente diversi, lui è più bravo di me (ride ndr). Zaniolo ha sicuramente grandi qualità, non ha il mio stesso tipo di gioco. Io ero anche un buon difensore oltre che un centrocampista, ma lui ha qualità. Credo debba migliorare qualche comportamento in campo perché a volte è troppo aggressivo e fa dei falli che potrebbe evitare. E’ sicuramente un giocatore su cui la Roma potrà contare”.