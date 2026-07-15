Prosegue senza sosta la trattativa per Summerville. Nella giornata di ieri il ds D'Amico ha avuto due colloqui con gli agenti: il primo in mattinata, il secondo in serata poco dopo la partita Spagna-Francia. C'è una novità per quanto riguarda il prezzo del cartellino dell'olandese: nel contratto è presente una clausola (anticipazione de Il Romanista) che secondo quanto appreso dalla redazione di Forzaroma.info scadrà tra 10 giorni. Il valore è di 45 milioni di euro e la Roma vorrebbe mettere sul piatto circa 40. Il nodo, però, rimane legato all'ingaggio. A giugno quando i giallorossi erano tornati a chiedere informazioni, l'olandese aveva chiesto 6 milioni netti a stagione, una cifra considerata elevata. Poi il Mondiale ha cambiato le carte in tavola e Summerville (autore di due gol) ha brillato poco come il resto della nazionale olandese. Il ds D'Amico è pronto a metterne sul piatto 4 a stagione, ma non si spingerà oltre. Aspetta una risposta in tempi brevi e vuole chiudere l'operazione prima della scadenza della clausola. Il piano 'B' è Garnacho del Chelsea.