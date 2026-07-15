La Roma attende una risposta del giocatore dopo gli incontri di ieri con gli agenti
Prosegue senza sosta la trattativa per Summerville. Nella giornata di ieri il ds D'Amico ha avuto due colloqui con gli agenti: il primo in mattinata, il secondo in serata poco dopo la partita Spagna-Francia. C'è una novità per quanto riguarda il prezzo del cartellino dell'olandese: nel contratto è presente una clausola (anticipazione de Il Romanista) che secondo quanto appreso dalla redazione di Forzaroma.info scadrà tra 10 giorni. Il valore è di 45 milioni di euro e la Roma vorrebbe mettere sul piatto circa 40. Il nodo, però, rimane legato all'ingaggio. A giugno quando i giallorossi erano tornati a chiedere informazioni, l'olandese aveva chiesto 6 milioni netti a stagione, una cifra considerata elevata. Poi il Mondiale ha cambiato le carte in tavola e Summerville (autore di due gol) ha brillato poco come il resto della nazionale olandese. Il ds D'Amico è pronto a metterne sul piatto 4 a stagione, ma non si spingerà oltre. Aspetta una risposta in tempi brevi e vuole chiudere l'operazione prima della scadenza della clausola. Il piano 'B' è Garnacho del Chelsea.
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