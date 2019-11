Ranieri: “Zaniolo è una forza della natura, ma deve crescere. Non è l’erede di Totti”

Claudio Ranieri, ex allenatore giallorosso e attuale tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento organizzato a Roma tra arbitri, calciatori e dirigenti. Queste le sue parole: “Su Zaniolo c’è da scommettere, è una forza della natura e sta migliorando partita dopo partita. Se sia nato un campione? Senza di voi (i giornalisti, ndr) sì. Bisogna stare calmi perché deve crescere, meglio che lo faccia in sordina senza troppi riflettori. Non è l’erede di Totti. E’ un’ottimo giocatore che può diventare un campione se ascolta i consigli dei suoi allenatori“.