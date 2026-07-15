È stata la grande telenovela di questo inizio estate, Mason Greenwood e la Roma è un matrimonio che non si è celebrato. L'inglese è invece finito in Turchia, al Fenerbahce, e il ds del Marsiglia Gregory Lorenzi ne ha parlato in conferenza stampa: "Sappiamo quanto fosse complessa la situazione di Greenwood, vista l'immagine del giocatore. È importante capire che le opportunità non erano molte. Abbiamo discusso per cercare di trovare un compromesso con il giocatore, che voleva andarsene, perché questo va chiarito".

Il nuovo dirigente dell'OM poi continua: "Siamo vincolati da limiti economici. I club non bussavano alla nostra porta per acquistare Mason Greenwood. Il mercato valutava il giocatore meno di 80 o 100 milioni. Date le circostanze di questo trasferimento, il club sta raggiungendo i suoi obiettivi. Il giocatore era amato dai tifosi. Ma trattenere un calciatore che non voleva continuare a indossare la maglia dell'OM era qualcosa che non volevamo fare".