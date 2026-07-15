Resta Crysencio Summerville la primissima scelta di Gian Piero Gasperini e la Roma per l'attacco. In queste ore si sono infittiti i contatti, con tanto di incontro. Come riporta Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, si attende l'ok definitivo da parte degli agenti dell'olandese con cui c'è sì sintonia ma ancora senza via libera. Ma i giallorossi non hanno intenzione di attendere troppo e trascinare la vicenda, tanto che avrebbero posto una deadline virtuale a lunedì-martedì della prossima settimana. In questi giorni la Roma continuerà a lavorare sull'affare Summerville, cercando di capire se potrà effettivamente piazzare l'affondo.