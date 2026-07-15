Secondo la leggenda dei Red Devils è fatta per il passaggio del francese in Inghilterra
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
Manu Koné può lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Su di lui oltre al Chelsea c'è anche il Manchester United e a sorpresa Rio Ferdinand sul suo canale YouTube ha annunciato il trasferimento del francese ai Red Devils: "Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano, il Manchester ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline (53 milioni di euro, ndr). Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick". Sul canale YouTube del giornalista, però, non si parla di nessun accordo ma il club inglese nelle scorse ha chiesto informazioni agli agenti e il francese potrebbe essere ceduto. Manu ieri è stato eliminato dal Mondiale, dovrà giocare la finale per il terzo e quarto posto ma ora il suo pensiero è solamente sul futuro. E ci aveva pensato Gasperini qualche giorno fa ad alimentare dubbi: "Penso che queste condizioni del fair play finanziario variano di squadra in squadra, non sono precise. È innegabile che la Roma sapesse di avere questa necessità di ripianare i bilanci. Mi auguravo e mi auguro che l'arrivo in Champions sia sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società e ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane".
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