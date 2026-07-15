Manu Koné può lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Su di lui oltre al Chelsea c'è anche il Manchester United e a sorpresa Rio Ferdinand sul suo canale YouTube ha annunciato il trasferimento del francese ai Red Devils: "Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano, il Manchester ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline (53 milioni di euro, ndr). Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick". Sul canale YouTube del giornalista, però, non si parla di nessun accordo ma il club inglese nelle scorse ha chiesto informazioni agli agenti e il francese potrebbe essere ceduto. Manu ieri è stato eliminato dal Mondiale, dovrà giocare la finale per il terzo e quarto posto ma ora il suo pensiero è solamente sul futuro. E ci aveva pensato Gasperini qualche giorno fa ad alimentare dubbi: "Penso che queste condizioni del fair play finanziario variano di squadra in squadra, non sono precise. È innegabile che la Roma sapesse di avere questa necessità di ripianare i bilanci. Mi auguravo e mi auguro che l'arrivo in Champions sia sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società e ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane".