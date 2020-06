Petrachi-Pallotta, sms al veleno: Fienga mediatore. Jim punge Friedkin, Roma-Siviglia in Germania

Sono giorni di fermento, ma soprattutto decisivi, per la Roma. James Pallotta e Gianluca Petrachi sono ai ferri cortissimi, tanto da prendere in considerazione il licenziamento per giusta causa. Molti gli episodi e le uscite che non sono piaciuti al presidente, così come all’allenatore. L’ultima goccia sarebbe stato poi un sms inviato dallo stesso ds giallorosso a Pallotta lo scorso giovedì, dal contenuto e il tono decisamente poco conciliante, che ha fatto ovviamente infuriare il patron. Per questo le parti si stanno muovendo in direzione dell’addio del dirigente salentino, anche se il Ceo e ad della Roma Guido Fienga vorrebbe provare a ricucire – almeno provvisoriamente – lo strappo rinviando la questione a dopo il mercato. Oggi c’è stato l’incontro a Trigoria tra il ds e lo stesso Fienga, l’ex Torino vorrebbe restare ma l’ultima parola spetterà a Pallotta. Intanto il presidente ha parlato al sito ufficiale del club, a proposito del ritorno in campo ma soprattutto sul nodo cessione: “Io ho la responsabilità di fare la cosa giusta per la Roma e per gli investitori. Verso la fine dell’anno stavamo per trovare un accordo con il gruppo Friedkin, ma dopo alcune loro modifiche l’offerta è diventata sempre meno appetibile. L’ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto non era minimamente accettabile. Ma se volessero avanzare un’altra proposta lo ascolteremmo, anche se intanto ci sono persone che continuano a contattarci. In ogni caso vorrei lasciare il club in mani solide”. Sullo stadio: “Forse ci stiamo riavvicinando, stavolta definitivamente”. Intanto Paul Rogers, responsabile dell’area digital della Roma e autore dell’intervista al patron americano, è arrivato nella capitale.

Calciomercato Roma, Kluivert verso la cessione. Idea Gollini, Kalinic resta

Oltre al caos societario, la Roma continua a lavorare anche sul calciomercato. In uscita restano parecchi giocatori, a partire da Under e Kluivert fino a Fazio e Jesus. L’olandese potrebbe seriamente finire all’Arsenal favorendo la permanenza di Mkhitaryan e generando una buona plusvalenza. Le prossime mosse dei giallorossi dovrebbero portare all’arrivo di Pedro a parametro zero dal Chelsea, oltre a Smalling, un centravanti di riserva e un terzino destro, come richiesto da Fonseca. Intanto è arrivato l’accordo con l’Atletico Madrid per Nikola Kalinic, che resterà a Trigoria fino al termine della stagione. Potrebbe esserci movimento anche intorno a Pau Lopez, che piace in Inghilterra: se dovesse partire (ad almeno 40 milioni), tra le opzioni c’è Gollini dell’Atalanta.

Roma-Siviglia si gioca in Germania, Fonseca: “Voglio restare a lungo”

Il portiere spagnolo, intanto, sta lavorando per provare a rendersi disponibile per il nuovo esordio della Roma, il 24 contro la Sampdoria. Da tenere sotto controllo anche le condizioni di Mancini e Pellegrini, anche se per loro non dovrebbero esserci problemi. In ogni caso Fonseca non rischierà nessuno, dal momento che gli impegni di campionato saranno ravvicinati, prima del ritorno in Europa League. In attesa della decisione ufficiale dell’Uefa, le notizie parlano anche delle date più che probabili: Roma-Siviglia dovrebbe giocarsi entro il 10 agosto, in gara secca e in Germania, dove poi si svolgerà anche la Final Eight in quattro città diverse. Il club proverà anche a reinserire in lista Uefa Nicolò Zaniolo, che dopo il rientro dall’infortunio, ad agosto sarà sempre più al top della condizione. Intanto è tornato a parlare Paulo Fonseca: “Sarà difficile essere subito competitivi dopo uno stop così lungo, c’è un po’ di preoccupazione per gli infortuni. Però vogliamo la Champions, le altre sono forti ma non ci arrendiamo, la Serie A è imprevedibile. Sono molto felice qui a Roma, amo tutto e vorrei restare per tanti anni. Kluivert? Ha le qualità per essere forte come il padre, ci puntiamo per il futuro”. Poi le parole di Radja Nainggolan, che torna a parlare dell’esperienza in giallorosso: “Ci ho lasciato il cuore, ho ricevuto affetto e vinto battaglie. Per me era più importante provare a battere la Juve alla Roma che andare lì e vincere. Mi manca, ma la vita va avanti”. Infine Francesco Totti ha presentato la squadra che lo accompagnerà nella sua nuova avventura: c’è anche Candela.