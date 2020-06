Europa League, Roma pronta a chiedere il reinserimento di Zaniolo nella lista UEFA

Il calendario della Roma in Europa inizia a prendere forma. Ad agosto, infatti, ci sarà la partita in gara secca contro il Siviglia per il passaggio del turno ai quarti di finale e per quella data la squadra giallorossa vorrebbe avere un rinforzo in più. Come riporta Sky Sport, il club si sta muovendo per richiedere all’UEFA di reincludere il 22 di Fonseca nella lista, così da poterlo schierare non solo contro la società andalusa, ma eventualmente anche nelle Final Eight che si disputerebbero sempre in Germania. Zaniolo inizialmente, visto il brutto infortunio al ginocchio, era stato escluso, ma il Covid-19 e lo stop obbligato hanno cambiato le carte in tavola e adesso il tecnico portoghese spera di riaverlo per un finale di stagione denso di appuntamenti.