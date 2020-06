Il responsabile della comunicazione digital Paul Rogers è a Roma: “Che bello tornare”

“Lockdown finito. Roma, è bello tornare”. Con questo tweet Paul Rogers, responsabile dell’area digital della Roma, ha annunciato il suo ritorno in Italia. È l’uomo che ha raccolto le dichiarazioni di Pallotta che sarebbero dovute uscire in una lunga intervista, ma le cui “anticipazioni” per i complimenti a Fonseca hanno scatenato un terremoto con protagonista Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo non ha apprezzato di non esser stato menzionato dal presidente di Boston – al contrario di Fienga e Zubiria – e giovedì ha mandato un messaggio proprio a Pallotta palesando tutta la sua insoddisfazione. Il suo sms non è piaciuto al numero uno americano che ora potrebbe salutarlo in anticipo.