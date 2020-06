Europa League, Roma-Siviglia in gara secca in Germania. Final Eight a partire dal 10 agosto

Il 24 giugno riprenderà il campionato dei giallorossi contro la Sampdoria, mentre di qualche settimana in più avrà bisogno l’Europa League. Come riporta Sky Sport, le competizioni Uefa ripartiranno ad agosto con Roma-Siviglia e Inter-Getafe che andranno giocate in gara secca in Germania entro il 10 agosto, data d’inizio delle Final Eight (sempre in terra tedesca). Si giocherà fino al 21 dello stesso mese in quattro città diverse: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia. Quest’ultima dovrebbe essere anche la sede della finale. Per l’ufficialità, invece, si dovrà aspettare il direttivo Uefa del 17 giugno.