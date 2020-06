Dall’Inghilterra occhi su Pau Lopez. L’erede è Gollini?

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna e ci racconta di un forte interessamento della Premier League per Pau Lopez, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

In Inghilterra, infatti, starebbero monitorando il numero uno giallorosso ben tre club della massima serie: Chelsea, West Ham e Tottenham, con quest’ultimo club che conosce molto bene Pau, visto che lì ci ha già giocato nel 2016/17, facendo parte della squadra B degli Hammers.

Per quello che è costato il portiere spagnolo al Club, la Roma si siederebbe a tavolino solo di fronte ad un’offerta di 40 milioni. Virando, in caso, su Pierluigi Gollini, il portiere per cui l’Atalanta vuole però circa 25 milioni.

Intanto oggi scade la prelazione su Schick del Lipsia, che però non vuole pagare i 28 milioni pattuiti ma chiede un robusto sconto. Sul fronte attacco, poi, ieri il procuratore di Bustos (Talleres) ha confermato: “Su di lui anche la Roma“.